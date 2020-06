Covid-19

A vacina contra a covid-19 em que trabalham os cientistas da Universidade de Oxford será testada no Brasil, pelo nível de infeção naquele país, revela hoje o The Times.

Com o declínio nos casos de coronavírus no Reino Unido, os cientistas precisam de um local com maior nível de infeção pelo vírus para demonstrar se é eficaz ou não.

O diretor executivo da farmacêutica AstraZeneca, Pascal Soriot, cuja empresa chegou a um acordo com Oxford para eventualmente fabricar milhões de doses, disse ao jornal que o maior problema agora é que "a doença está a diminuir".