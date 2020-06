Actualidade

Os advogados do ex-primeiro-ministro da Malásia disseram hoje que Najib Razak foi vítima de banqueiros desonestos e deveria ser absolvido do crime de corrupção, no final do primeiro julgamento deste caso ligado a fundos públicos.

"Estamos muito confiantes num resultado favorável (...). Temos uma boa defesa", disse o advogado de defesa Mohamad Shafee Abdullah após o fim da audiência.

Najib Razak, usando uma máscara, deixou o tribunal sem falar com os jornalistas.