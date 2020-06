Covid-19

Mais de 70% dos casos de infeção por covid-19 reportados desde o fim do estado de emergência, em 02 de maio, foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, que até àquela data tinha apenas 20% dos infetados do país.

Analisando o boletim da Direção-Geral da Saúde de 03 de maio, com dados até às 24:00 de 02 de maio, quando terminou o estado de emergência, e o boletim desta quinta-feira, a agência Lusa constatou que Lisboa e Vale do Tejo (LVT) tinha 6.047 infetados e 210 mortos em 03 de maio, o que correspondia a 23,9% e 20,13%, respetivamente, dos totais registados em todo o país.

Passado mais de um mês, a região de LVT regista 12.137 infetados (36,13% do país) e 383 mortos (26,32%). Estes dados significam um aumento de 100,71% ao nível de infetados e de 82,38% ao nível de óbitos registados.