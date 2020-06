Covid-19

Seis concelhos da Área Metropolitana de Lisboa registam aumentos superiores a 150% no número de casos de infeção por covid-19 desde o fim do estado de emergência, sendo que em Loures e na Amadora a subida ultrapassa 180%.

Portugal esteve em estado de emergência entre 19 de março e 02 de maio, seguindo-se, desde então, o estado de calamidade e o levantamento gradual, de 15 em 15 dias, das medidas de confinamento.

Analisando o boletim da Direção-Geral da Saúde de 03 de maio, com dados até às 24:00 de 02 de maio, quando terminou o estado de emergência, e os valores divulgados na quinta-feira, a agência Lusa constatou que os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) registavam 4.731 casos de infeção em 03 de maio, 18,71% do total do país, e 9.923 em 04 de junho, o que representa 29,54% do total.