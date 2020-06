Covid

A Área Metropolitana do Porto (AMP) registou 923 novos casos de infeção por covid-19 desde o fim do estado de emergência, em 02 de maio, pouco mais de 11% dos verificados no país em igual período.

Analisando o boletim da Direção-Geral da Saúde de 03 de maio, com dados até às 24:00 de 02 de maio, quando terminou o estado de emergência, e os valores divulgados na quinta-feira, a agência Lusa constatou que a AMP registava 8.498 infetados (33,61% do total do país) em 03 de maio e 9.421 infeções (28,05%) em 04 de junho.

Os 923 novos casos representam um aumento de 10,86% entre as duas datas e 11,11% do total de casos registados no país durante aquele período de pouco mais de um mês.