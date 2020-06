Actualidade

O Quénia proíbe, a partir de hoje, a presença de plástico de utilização única nas suas áreas naturais protegidas, anunciou o ministro do Turismo e Vida Selvagem queniano, Najib Balala.

Os visitantes dos parques nacionais, praias, florestas e zonas de conservação não poderão transportar pratos descartáveis, copos, palhinhas, colheres, garfos e garrafas de água, artigos considerados altamente poluentes.

"Hoje, 05 de junho, Dia Mundial do Ambiente, a proibição dos plásticos de utilização única, incluindo garrafas e palhinhas, entrará em vigor em todas as nossas áreas protegidas e parques nacionais no Quénia", afirmou Balala, na sua conta da rede social Twitter.