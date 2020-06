Actualidade

A APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior vai implementar uma recolha de lixo orgânico no concelho da Lousã, no distrito de Coimbra, foi hoje anunciado.

"Se os resíduos orgânicos que produzimos em casa como, por exemplo, os restos alimentares, forem recolhidos seletivamente, podem ser utilizados na agricultura e na produção de energia ou biogás", explica o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes.

Segundo o autarca, a recolha seletiva de biorresíduos é um projeto que tem como finalidade a "valorização orgânica de resíduos urbanos biodegradáveis".