Actualidade

A violência na República Democrática do Congo (RDCongo) já fez 1.300 mortos e 500 mil deslocados desde setembro, referiu hoje a ONU, alertando para a possibilidade de terem sido cometidos crimes de guerra ou contra humanidade.

"Estou chocada com o aumento dos ataques brutais contra civis inocentes realizados por grupos armados e com a reação da polícia e das forças militares, que também cometeram violações graves, incluindo homicídio e violência sexual", disse a Alta-Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, numa declaração citada pela agência de notícias francesa AFP.

"Não se trata apenas de ações condenáveis, mas também de quebrar a confiança entre as populações e as autoridades civis e militares", acrescentou a responsável no comunicado, que dá conta de um aumento acentuado do número de vítimas nas últimas semanas, principalmente nas províncias de Ituri, Kivu Norte e Kivu Sul, no nordeste do país, "com repercussões desastrosas para a população civil".