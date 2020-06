Covid-19

A Alemanha registou 507 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 183.271, e uma subida de 32 vítimas mortais para 8.613.

O Instituto Robert Koch (RKI) avança ainda que são cerca de 168.500 os casos considerados curados, um aumento de 600 em relação ao dia anterior.

Os estados federados da Baviera, com 47.268 casos, e da Renânia do Norte-Vestefália, com 38.439 casos, os maiores em dimensão e população da Alemanha, são os mais afetados pela doença.