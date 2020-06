Líbia

As forças do governo de acordo nacional (GAN) da Líbia anunciaram hoje ter tomado o controlo da cidade de Tarhuna, último feudo das forças rivais do marechal Khalifa Haftar no oeste do país em guerra.

"As nossas forças heroicas alargaram o seu controlo a toda a cidade de Tarhuna" e "aniquilaram as milícias terroristas de Haftar", indicou o porta-voz das forças pró-GAN, Mohamad Gnunu, num breve comunicado divulgado na rede social Facebook.

Na quinta-feira, Mohamad al-Gammudi, um dos comandantes das forças destacadas na frente de Tripoli, tinha declarado que o "regresso" de Tarhuna "ao governo legítimo" era "uma simples questão de tempo".