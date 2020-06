Covid-19

O secretário-geral do PCP disse hoje que só tomará uma posição quanto ao Orçamento Suplementar quando souber as "propostas concretas" do Governo, mas defendeu que os trabalhadores em 'lay-off' devem ter "um salário pago a 100%".

"Creio que não é excessivamente ambicioso afirmar que o trabalhador que está em 'lay-off' veja o seu salário ao fim do mês completo, um salário que seja pago a 100%, isto não é pedir 'o céu e a terra'", afirmou Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas.