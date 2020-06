Covid-19

O CDS-PP considerou hoje que o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) apresentado pelo Governo é "pouco ambicioso", fica "aquém do esperado" em matérias essenciais e "pouco ou nada diz" sobre retoma económica.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a deputada Cecília Meireles fez o que disse ser uma "primeira análise" do documento apresentado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, remetendo para depois uma reação mais aprofundada do partido.

"Para já, depois de uma primeira leitura do grupo parlamentar, o fundamental dizer é que o plano é muito pouco ambicioso, fica aquém do que do que era esperado em algumas questões essenciais, noutras é demasiado vago e, em terceiro lugar, era preciso que fosse bastante mais concreto no que toca à retoma económica", defendeu.