Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) exigiu hoje punição para os autores do apedrejamento ao autocarro da equipa do Benfica, que "mancham, de novo a imagem do futebol", apelando à "ação implacável do Estado".

"Foi com enorme tristeza e indignação que tomei conhecimento do inaceitável ato de violência que atingiu o Benfica e os seus atletas. A FPF confia que as autoridades policiais encontrarão, no mais curto espaço de tempo possível, os responsáveis pelo ato bárbaro e cobarde de ontem [na quinta-feira] - o apedrejamento do autocarro do Benfica em andamento - e exige que os autores deste crime não passem impunes", lê-se no comunicado assinado por Fernando Gomes.

De acordo com o Benfica, na quinta-feira, o autocarro da equipa foi apedrejado à saída da A2, quando se dirigia para o centro de estágios do clube, no Seixal, depois do empate 0-0 na receção ao Tondela, em jogo da 25.ª jornada da I Liga, e os jogadores Weigl e Zivkovic foram transportados para um hospital de Lisboa, por terem sido atingidos com estilhaços.