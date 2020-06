Covid-19

O PCP considerou hoje "insuficiente e limitado" o programa anunciado pelo Governo para responder à crise causada pela pandemia de covid-19 e remeteu para mais tarde uma posição sobre o Orçamento Suplementar.

Numa conferência de imprensa no parlamento, o deputado comunista Duarte Alves afirmou esperar por uma melhor concretização de algumas das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro na quinta-feira no Orçamento Suplementar, que será entregue na terça-feira no parlamento.