Actualidade

Os futebolistas Julian Weigl e Zivkovic, atingidos na quinta-feira pelos estilhaços dos vidros partidos no ataque com pedras ao autocarro do Benfica, publicaram uma fotografia em conjunto, dizendo estarem bem.

Na imagem, publicada no Instagram de cada um, Zivkovic surge sentado ao lado de Weigl, com o sérvio a apresentar um curativo no olho atingido, tapado, e ambos condenam o ataque, referindo que nada justifica uma situação destas.

"Quero que saibam que estou bem. Tivemos muita sorte. Todos cometemos erros, mas uma linha foi ultrapassada. Atirar pedras a um autocarro sem se preocuparem se alguém fica ferido? Sei que isto não é o que os adeptos do Benfica são", disse Weigl.