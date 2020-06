Actualidade

O funeral do poeta, tradutor e ator Manuel Cintra, que morreu aos 64 anos, realiza-se na segunda-feira, às 14:00, no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa, disse hoje à agência Lusa fonte próxima da família.

De acordo com a escritora Maria Quintans, a cerimónia fúnebre decorrerá naquele cemitério, onde o corpo será sepultado, com leituras de poemas em sua homenagem.

Manuel Cintra, autor de livros como "Do lado de dentro" e "Alçapão", morreu em casa, no Bairro Alto, onde residia sozinho, presumivelmente durante o fim de semana.