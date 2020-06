Actualidade

As casas de alguns futebolistas do Benfica foram grafitadas com ameaças na noite de quinta-feira, após o empate da equipa com o Tondela, disse hoje à agência Lusa fonte oficial da Polícia de Segurança Pública.

A PSP está a investigar o caso e a mesma fonte admitiu que entre os suspeitos podem estar elementos das claques do Benfica devido ao teor das mensagens.

Segundo a mesma fonte, a PSP foi alertada ao início da manhã de hoje.