Covid-19

O município da Guarda anunciou hoje que decidiu rever e renovar algumas das medidas de apoio extraordinário às famílias, ao comércio, às empresas e às instituições do concelho devido à pandemia causada pela covid-19.

"Tendo em conta a situação atual, ainda com várias restrições devido à crise pandémica por covid-19, e tendo em conta a imprevisibilidade quanto ao momento final da pandemia, continua a impor-se a aplicação de medidas extraordinárias que garantam uma resposta eficaz à doença covid-19 que, não obstante o alívio das medidas a adotar, procurem mitigar o risco de se verificar um retrocesso na contenção da transmissão do vírus e a expansão da doença", refere a autarquia em comunicado.

O município da Guarda, presidido por Carlos Chaves Monteiro, "decidiu rever e renovar algumas das Medidas de Apoio Extraordinário do Plano 'SALVAGUARDA', prolongando até junho as medidas de apoio às famílias, ao comércio, às empresas e instituições" do concelho.