Síria

As Forças Democráticas Sírias (FDS) anunciaram hoje o lançamento de uma perseguição aos 'jihadistas' do grupo Estado Islâmico no leste do país, em coordenação com a coligação internacional anti-EI, dirigida por Washington, e as forças iraquianas.

"Em cooperação com as forças da coligação internacional (...) e o exército iraquiano, as nossas forças lançaram uma campanha designada 'Dissuasão do terrorismo' para encontrar as células da organização terrorista Daesh (acrónimo árabe do EI) no leste do país, ao longo do rio Khabur e da fronteira sírio-iraquiana", anunciaram num comunicado as FDS, dominadas pelos combatentes curdos.

Os ataques do EI "aumentaram recentemente, o que representa uma ameaça real (...) para a estabilidade e segurança" nesta região, adianta o comunicado.