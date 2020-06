Actualidade

Pelo menos 38 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) em Sofala entregaram, entre quinta-feira e hoje, as armas no âmbito do processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração (DDR) do braço armado daquele partido de oposição.

"Trata-se do relançamento de um processo que começou com a assinatura do acordo [de paz] em agosto do ano passado", disse à Lusa o porta-voz da Renamo, José Manteigas.

A desmobilização deste grupo está a ser feita por fases, devido às medidas de prevenção contra a pandemia da covid-19.