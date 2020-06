Covid-19

O BE considerou hoje que o Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) apresentado pelo Governo regista "um avanço positivo" em relação às propostas iniciais do executivo, e reivindica parte do mérito em áreas negociadas com o partido.

"Houve sim um avanço positivo neste documento face às propostas iniciais do Governo e uma parte desse avanço diz respeito a propostas muito concretas que o Bloco fez, que o BE tem levado às negociações, e isso é justo que seja registado", afirmou a deputada Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas no parlamento.

A dirigente bloquista afirmou que o partido teve "várias reuniões de trabalho com o Governo" sobre o PEES "e diretamente com o primeiro-ministro", destacando que algumas propostas do partido foram, pelo menos parcialmente, "acolhidas e refletidas no programa".