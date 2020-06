Covid-19

Cerca de 10.300 madeirenses que compraram viagens foram impedidos de viajar devido à pandemia da covid-19, tendo recebido 'vouchers' das transportadoras num valor superior a dois milhões de euros, anunciou hoje o Governo Regional.

"Estima-se que, desde 13 de março a 30 de abril, cerca de 10.300 madeirenses tenham sido impelidos a aceitar estes 'vouchers' de reembolso de viagens emitidos pelas companhias aéreas, para voos entre a Madeira e Portugal continental e vice-versa, num volume financeiro superior a dois milhões de euros", pode ler-se numa informação divulgada pela Vice-presidência.

A nota refere que as viagens que sejam realizadas com estes 'vouchers' emitidos pelas companhias aéreas depois dos sucessivos cancelamentos das ligações, devido às medidas impostas pela pandemia, "serão elegíveis para efeitos de reembolso no âmbito do Subsídio Social de Mobilidade".