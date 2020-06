Covid-19

Este ano morreram mais 2.374 pessoas entre 01 de março e 24 de maio do que no mesmo período do ano passado, revelam dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) hoje divulgados.

Por comparação com 2018, registaram-se mais 1.133 mortes, de acordo com o INE, que hoje divulgou um conjunto de indicadores de contexto para a pandemia de covid-19 em Portugal.

A variação relativamente a 2019 resulta sobretudo do acréscimo do número de óbitos em pessoas com 75 e mais anos (+ 2.262), de acordo com o INE.