Actualidade

Uma petição com 6.103 assinaturas foi entregue na Assembleia da República, em Lisboa, a pedir a definição de regras específicas na reabertura da atividade das escolas de dança, anunciou hoje uma plataforma que representa o setor.

De acordo com um comunicado da Plataforma das Escolas de Dança de Portugal, a petição entregue no parlamento apela ao Governo "para que reconheça a especificidade desta atividade e reveja as regras definidas para permitir a sua reabertura".

Os promotores assinalam que a petição, criada há uma semana, "ultrapassa as 4.000 necessárias para ser discutida em plenário", onde pretendem expor as necessidades do setor do ensino da dança em cerca de 300 escolas de todo o país.