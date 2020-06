Actualidade

Camané, Pedro Abrunhosa, Clã e Salvador Sobral são alguns dos 21 artistas que vão atuar no próximo dia 20, em outros tantos teatros municipais, num festival solidário pela classe artística, foi hoje anunciado.

O festival chama-se Regresso ao Futuro e consiste na realização de 21 concertos num só dia, em outros tantos teatros e auditórios municipais do país, com as receitas de bilheteira a reverterem para o fundo de emergência criado pela Audiogest e GDA - Gestão dos Direitos dos Artistas, para apoiar os profissionais das artes.

"É um acontecimento solidário que une e mobiliza os teatros municipais, os artistas, as equipas técnicas, a organização da Sons em Trânsito e o público numa frente comum", refere a organização em comunicado.