Actualidade

Os bancos portugueses emprestaram 831 milhões de euros em abril para a compra de casa, acima dos 803 milhões de euros de abril de 2019, mas o montante mensal mais abaixo desde agosto, divulgou hoje o Banco de Portugal.

Este abrandamento no novo crédito concedido à habitação em abril acontece após no primeiro trimestre do ano o montante emprestado para a compra de casa ter atingido o valor máximo para um primeiro trimestre desde a crise financeira de 2008.

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2020, a atribuição de crédito para a compra de casa somou os 3.679 milhões de euros, mais 16,72% do que os 3.152 milhões de euros do período homólogo do ano passado.