Covid-19

Uma cidade russa no Ártico com 180 mil habitante foi colocada hoje em quarentena, por um período indeterminado, devido ao aumento do número de casos de infeção pelo novo coranavírus, disseram as autoridades locais. Desde a meia-noite (21:00 de quinta-feira em Lisboa) as entradas e saídas de Severodvinsk estão controladas e são apenas autorizadas aos cidadãos que precisam de cuidados médicos, de efetuar viagens oficiais ou aos trabalhadores portadores de um salvo-conduto.

As autoridades recomendaram igualmente a todas as grandes empresas locais para suspenderem os transportes coletivos que fazem o trajeto entre a cidade e os arredores.

Severodvinsk, na região de Arkhangelsk (noroeste), é um importante centro militar e industrial russo, com vários estaleiros navais que empregam uma grande parte da população.