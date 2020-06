Actualidade

O Cine Clube de Viseu anunciou hoje que vai reiniciar as sessões de cinema no auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) com o ciclo "Retoma", desta vez com menos lugares disponíveis e com entrada livre.

"A partir de 11 de junho, Retoma (ou a beleza das coisas simples) e para assinalar o momento todas as sessões terão entrada livre (...) e neste período, a lotação da sala passa dos 160 para 48 lugares e, por isso, a reserva é obrigatória", adianta um comunicado do Cine Clube de Viseu.

A abrir o novo ciclo de cinema, está uma curta-metragem de 2019, de Regina Pessoa, "Tio Tomás, a Contabilidade dos Dias", que a realizadora concebeu a partir das memórias afetivas e visuais da infância, para homenagear o seu tio Tomás.