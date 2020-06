Actualidade

A OPA - Oficina Portátil de Artes inicia este sábado uma série de concertos, 'online', com alguns dos jovens, entre os quais Mynda Guevara, que nos últimos dez anos participaram naquele projeto pedagógico e artístico.

"Durante o mês de junho e em jeito de ilustração do caminho que a OPA tem percorrido ao longo dos anos, desde a sua origem, decorrem sessões de 'warm up' em formato digital, que contam com a participação de alguns dos artistas que tiveram oportunidade de viver e experimentar todo o processo em edições anteriores, como La Familia Gitana, SXR, Máry M, Mynda Guevara e DJ Kope", refere a OPA em comunicado.

Estas sessões, que irão acontecer no sábado, no domingo e nos dias 13 e 14 deste mês, "marcam também o regresso de Estraca à OPA", que é um projeto "direcionado a jovens talentos dentro do hip-hop na zona da Grande Lisboa".