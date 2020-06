Covid-19

O Tribunal da Comarca da Madeira declarou inútil o segundo pedido de 'habeas corpus' apresentado por um estudante que chegou sexta-feira à região, depois do teste de despistagem à covid-19 ter dado negativo, disse hoje fonte judicial.

"O resultado foi o mesmo do caso anterior. O teste deu negativo e o incidente de 'habeas corpus' foi declarado inútil", afirmou à Lusa o presidente da Comarca da Madeira, acrescentando que o autor deixou de "estar em confinamento na unidade hoteleira" onde se encontrava.

Na quarta-feira, deu entrada no Juízo de Instrução do Funchal um pedido de 'habeas corpus' apresentado por um estudante que chegou na passada sexta-feira ao Aeroporto da Madeira, contra a medida de confinamento num dos hotéis indicados para o efeito para os passageiros que aterrem na ilha sem o comprovativo de um teste de despiste de covid-19 com resultado negativo.