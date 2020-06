Covid-19

O Algarve está preparado para acolher turistas nas miniférias da próxima semana e durante o verão, prevendo-se a manutenção de toda a estrutura de contenção da pandemia de covid-19, disseram hoje autoridades na região.

"A situação na região é de total controlo e estamos a conseguir retomar a economia com o controlo da pandemia", referiu o secretário de Estado José Apolinário, frisando que 7% da população residente no Algarve já foi testada desde o início do surto, num total de 30 mil testes.

O governante, que coordena na região a execução da declaração da situação de calamidade, sublinhou, na conferência de imprensa quinzenal da comissão Distrital de Proteção Civil, que é possível no Algarve "manter este nível de resposta dos serviços de saúde, mantendo a abertura da economia".