Covid-19

A Comissão Europeia espera que o espaço de livre circulação dentro da União Europeia volte a ser uma realidade até ao final do corrente mês de junho, com a abertura de todas as fronteiras internas, disse hoje a comissária dos Assuntos Internos.

"Acredito que regressaremos ao pleno funcionamento do espaço Schengen e livre circulação de cidadãos o mais tardar no final do mês de junho", declarou Ylva Johansson, numa conferência de imprensa após uma videoconferência de ministros dos Assuntos Internos dos 27, na qual foi discutido o gradual levantamento das restrições de viagens impostas devido à pandemia da covid-19.

Sobre a abertura das fronteiras externas da União a cidadãos de países terceiros, verificou-se "um forte consenso" entre os 27 de que tal só deverá ocorrer uma vez concluído o processo de levantamentos das restrições nas fronteiras internas, pelo que a interdição de viagens "não indispensáveis" para a UE, em vigor desde 17 de março e até 15 de junho, deverá ser prolongada até final do mês, indicou a comissária sueca.