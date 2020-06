Covid-19

Alguns músicos da cidade do Porto lamentaram hoje que a Câmara Municipal de Porto mantenha "um silêncio ensurdecedor" sobre os apoios ao setor cultural no município, durante a pandemia de covid-19, e como pretende distribuir os fundos anunciados pelo Governo.

No final da reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, o primeiro-ministro recordou a linha de financiamento de 30 milhões de euros, criada para ser usada pelos municípios em programação cultural, anunciada em 22 de maio, após uma reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses.

A Lusa tentou obter informações da Câmara Municipal do Porto, sobre as dúvidas dos músicos, mas ainda sem resultado.