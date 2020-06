Afeganistão

Os Estados Unidos lançaram os primeiros ataques contra os talibãs desde o cessar-fogo entre Washington e os rebeldes, no final de maio, anunciaram hoje as autoridades norte-americanas.

Os talibãs e os EUA estabeleceram um acordo de cessar-fogo, por três dias, iniciado pelos insurgentes, durante as festas do Eid-al-Fitr (fim do jejum do Ramadão), no final de maio, mas desde então as forças rebeldes têm realizado vários ataques contra as forças governamentais do Afeganistão.

"Estes são os primeiros ataques aéreos dos EUA contra os talibãs desde o início do cessar-fogo", disse Sonny Legget, porta-voz das forças dos EUA no Afeganistão, esclarecendo que esses ataques se realizaram na quinta-feira e hoje, em duas províncias diferentes.