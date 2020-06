Actualidade

O Turismo Centro de Portugal apresentou hoje a estratégia de promoção dos Caminhos da Fé e Espiritualidade, que desafia os turistas a usufruírem de uma "experiência de valorização pessoal", com a segurança sanitária assegurada.

A diretora do Departamento de Desenvolvimento de Recursos do Turismo de Portugal, Teresa Ferreira, desafiou hoje, numa conferência de imprensa em Fátima, no concelho de Ourém, os turistas a experienciarem a dimensão dos caminhos da fé.

"Os Caminhos de Fátima, os Caminhos de Santiago e a herança judaica são uma abordagem que a própria estratégia nacional de turismo realça como estruturante para o desenvolvimento turístico do país, porque assenta em ativos que nos diferenciam, não só na dimensão do património material, como no património imaterial, paisagem e património natural", destacou Teresa Ferreira.