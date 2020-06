Líbia

A Amnistia Internacional (AI) disse hoje ter indícios de que as partes em conflito na Líbia terão cometido crimes de guerra entre 13 de abril e 01 de junho, em período da pandemia da covid-19.

Num comunicado, a organização de defesa dos direitos humanos evoca os intensos combates na zona oeste da Líbia e na capital, Tripoli, advertindo que uma vez mais são os civis que sofrem as piores consequências da guerra.

Segundo a AI, tanto as milícias aliadas do governo de acordo nacional (GAN), apoiado pela ONU, como as forças sob o comando do marechal Khalifa Haftar, o homem forte do leste da Líbia, terão cometido crimes como "saques, ataques indiscriminados e colocação de minas antipessoais em edifícios civis".