O chefe de Estado e o presidente do PSD almoçaram hoje, a sós, num restaurante em frente ao Tejo, em Lisboa, por iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa, para falar da situação política, económica e social.

"O senhor Presidente teve a iniciativa de me convidar para almoçar e aqui estou com todo o gosto", disse Rui Rio à agência Lusa, no local.

Por sua vez, o Presidente da República realçou que o seu anterior almoço com Rui Rio, há duas semanas, em Ovar, no distrito de Aveiro, "foi coletivo, foi colegial".