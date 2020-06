Covid-19

O Governo espanhol aprovou hoje mais uma etapa, a implementar na segunda-feira, no alívio das medidas de confinamento em vigor desde meados de março para lutar contra a pandemia de covid-19.

As regiões espanholas mais povoadas de Madrid e Barcelona vão passar à chamada "fase dois" das medidas de desconfinamento, podendo-se realizar, a partir desse dia, reuniões de até 15 pessoas e deixando de haver faixas horárias para se fazerem caminhadas ou exercícios físicos.

Acompanham estas duas regiões também as de Lérida, as zonas metropolitanas norte e sul da Catalunha e toda a região de Castela e Leão, num total que chega a cerca de 48% da população espanhola (cerca de 23 milhões de pessoas), incluindo as regiões que se mantêm na mesma fase: a Comunidade de Valência, Ceuta, Toledo, Cidade Real e Albacete.