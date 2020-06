Actualidade

A dispersão de 20.000 toneladas de petróleo, derramadas esta semana num rio do Ártico russo quando o tanque de uma fábrica de energia rebentou, "foi interrompida", garantiu hoje o ministério das Situações de Emergência da Rússia.

"A dispersão dos hidrocarbonetos foi interrompida, já não vão para mais lado nenhum", disse um representante daquele ministério russo na região de Krasnoiarsk, explicando que a situação foi controlada através de uma represa flutuante e que o bombeamento do combustível já começou a ser feito.

"Estão a ser feitos esforços para eliminar a poluição", disse a mesma fonte, que admitiu desconhecer se a dispersão do combustível foi interrompida no rio Ambarnaïa ou no lago Piassino (na Sibéria), sendo que o último cenário seria muito mais grave porque corre para o rio que tem o mesmo nome e que é muito importante para a região.