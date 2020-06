Covid-19

A ação do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a combater a pandemia da Covid-19 está a suscitar críticas por parte da Argentina, cujos responsáveis estão preocupados com a circulação transfronteiriça.

O Presidente argentino, Alberto Fernández, alertou que novos casos de Covid-19 no país podem surgir pela entrada de brasileiros através de passagens clandestinas pelo rio Uruguai, fronteira natural entre os dois países.

O rio que separa de forma natural o Rio Grande do Sul da província argentina de Misiones está no seu nível mais baixo, permitindo que seja possível atravessá-lo a pé.