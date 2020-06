Actualidade

O Tribunal de Coimbra começa a julgar na terça-feira uma ex-funcionária da Segurança Social que é suspeita de ter criado perfis falsos de beneficiários de abono de família, apoderando-se de 631 mil euros.

A antiga funcionária, de 50 anos, residente em Coimbra, é acusada pelo Ministério Público de ter burlado a Segurança Social em 631 mil euros, entre maio de 2014 e finais de 2018, através de um esquema de criação de perfis falsos de beneficiários de abono de família.

A arguida, que trabalhava no Instituto da Segurança Social desde 1992, iniciou funções na equipa de prestações familiares do Centro Distrital de Coimbra em 2006, sendo que, pelo menos desde o início de 2014, terá decidido aproveitar-se do sistema informático, alega o Ministério Público, na acusação a que a agência Lusa teve acesso.