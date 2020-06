Actualidade

A urgência noturna de gastroenterologia do Hospital de Braga foi encerrada, uma situação que a direção diz ser "temporária", mas que a Ordem dos Médicos (OM) classificou de "inaceitável" por "aumentar a pressão" dos centros hospitalares do Porto.

Em resposta enviada à agência Lusa, fonte do concelho de administração do Hospital de Braga apontou que a urgência noturna de gastroenterologia está temporariamente encerrada, desde segunda-feira, por "questões internas de organização da valência".

O hospital acrescenta que o conselho de administração está "empenhado para que, com a maior brevidade possível, aquela urgência noturna seja reativada", mas esta situação já foi criticada pelo bastonário da OM, Miguel Guimarães, que alertou para a pressão que está a ser colocada nos hospitais do Porto, nomeadamente no São João e no Santo António.