Actualidade

A APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior esclareceu hoje que a saída do município de Penacova, distrito de Coimbra, da agregação, obedece a obrigações legais previstas no contrato constitutivo daquela entidade.

A empresa entrou em funcionamento em janeiro, agregando 11 concelhos dos distritos de Coimbra e Leiria, mas o de Penacova decidiu abandonar o projeto dois meses depois.

"A possibilidade de saída dos municípios encontra-se prevista no contrato constitutivo da empresa, não apresentando a APIN qualquer obstáculo, desde que as obrigações legais sejam asseguradas", refere hoje um comunicado enviado à agência Lusa, um dia depois de o município de Penacova ter defendido a sua saída sem pagar indemnização.