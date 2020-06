Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a baixar 0,26% para 4.609,19 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias, que terminaram com ganhos expressivos.

Esta foi a segunda descida consecutiva da bolsa de Lisboa e das 18 cotadas que integram o índice PSI20, nove subiram e nove desceram.

A EDP liderou as descidas e caiu 3,12% para 4,25 euros e a Mota-Engil destacou-se nas subidas e avançou 3,67% para 1,30 euros