O município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Cooperativa Artística da Raia Beirã vão retomar, no sábado, as visitas guiadas "Encontros com a História", que visam captar visitantes para a aldeia histórica de Castelo Rodrigo.

A autarquia presidida por Paulo Langrouva refere em comunicado hoje enviado à agência Lusa que a iniciativa recomeça no sábado, pelas 16:30, com uma visita guiada encenada pelo "mestre de campo António Ferreira Ferrão", que apresentará aos participantes "a história e a cultura de Castelo Rodrigo".

O percurso da visita terá início junto da denominada Porta do Sol.