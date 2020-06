Actualidade

O concelho de Ourém vai ser a sede da associação de santuários marianos europeus, constituída por Portugal, Alemanha, Áustria, França, Itália, Polónia e Suíça, cuja formalização acontecerá brevemente, disse hoje à agência Lusa o presidente do Município.

"A associação europeia conta com cidades com santuários marianos: Altötting (Alemanha), Mariazell (Áustria), Lourdes (França), Loreto (Itália), Einsiedeln (Suíça), Czestochowa (Polónia) e Fátima. A sede da associação será em Ourém, na sede do nosso concelho. Temos andado a trabalhar nisto há já alguns anos e agora finalmente chegámos a um entendimento para criar uma associação, que permitirá depois aceder a fundos comunitários para divulgação e dinamização de todos estes locais marianos na Europa", explicou à Lusa o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.

Segundo o autarca, que revelou a informação durante a conferência de apresentação da estratégia de promoção dos Caminhos da Fé e Espiritualidade, a associação "está em condições de ser criada".