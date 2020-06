Actualidade

Os prejuízos da Ibersol agravaram-se para nove milhões de euros no primeiro trimestre, face ao resultado líquido negativo de dois milhões de euros no período homólogo de 2019, anunciou hoje a detentora da Pizza Hut em Portugal.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol refere que "o resultado líquido consolidado no final do primeiro trimestre atingiu o valor de -9,0 milhões de euros, que compara com o registado em 2019 no montante de -2,0 milhões de euros".

O grupo salienta que "a interrupção abrupta da atividade na segunda metade do mês março [devido à pandemia de covid-19], penalizou fortemente a rendibilidade do mês e consequentemente do trimestre, não tendo sido possível neste período ajustar as rubricas de custo à redução de vendas, o que conduziu inevitavelmente a aumentos do peso das mesmas e inerente perda de rentabilidade".