Actualidade

A remoção dos resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova, Gondomar, "vai finalmente avançar", disse hoje o presidente da câmara local, Marco Martins, revelando que o visto do Tribunal de Contas (TdC) que faltava chegou "esta semana".

"O visto chegou e, na última terça-feira, já estivemos no local com os peritos do tribunal, proprietários e todos os envolvidos para preparar a remoção. Contamos que o processo [que permite iniciar a remoção] esteja totalmente concluído em julho para avançar de imediato. Mesmo com [a pandemia da] covid-19, este processo foi considerado urgente e nunca parou", disse à agência Lusa, Marco Martins.

Questionado sobre o processo de expropriação de terrenos que a câmara está a levar a cabo naquela freguesia de Gondomar onde estão depositadas toneladas de resíduos industriais perigosos, operação que foi considerada de "utilidade pública", conforme descrito a 30 de março em Diário da República, o socialista Marco Martins reiterou que "todo o processo, tudo o que é necessário, fica pronto em julho".