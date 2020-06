Covid-19

O grupo Ibersol, que no final de março encerrou 75% dos seus restaurantes, considerou hoje ser "expectável" que a crise da pandemia de covid-19 provoque "perdas no volume de negócios de cerca de 30%" este ano.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Ibersol, detentora de marcas como a Pizza Hut, a Burger King, entre outras, adianta que, "apesar de prematuro, nesta fase, antever o comportamento dos consumidores ao levantamento das restrições à movimentação das pessoas, é expectável que esta crise pandémica venha a provocar perdas no volume de negócios de cerca de 30% no ano de 2020".

O grupo "procedeu no final de março ao encerramento de cerca de 75% dos seus restaurantes, restringindo a operação durante o estado de emergência a 127 restaurantes, localizados em Portugal e Angola, limitados aos serviços de 'delivery' e 'take away'", recorda.