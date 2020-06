Covid-19

O presidente do Governo da Madeira afirmou hoje ter ficado "satisfeito" com a aprovação das reivindicações da região na Assembleia da República, mas considerou ser "inadmissível" que esta sejam postas em causa por "expedientes dilatórios".

"Fico muito satisfeito que esta reivindicação justa da região tenha sido aprovada" no parlamento nacional, declarou Miguel Albuquerque sobre a aprovação das três propostas apresentadas pelo PSD para a região, que tiveram os votos contra do PS.

O parlamento aprovou hoje, com o voto contra do PS, três projetos de lei que suspendem a Lei das Finanças Regionais em relação a limites de endividamento e adiam o pagamento de três prestações do empréstimo feito à Madeira, tendo os três deputados socialistas eleitos pela região votado favoravelmente.